近年開發的土地資產、收益型商用不動產，漸漸開花結果，今年預計在南港C2開發案A棟出租給漢來飯店預計4月起點交、貢獻租金收入，加上B棟新增六個辦公樓層可出租，來自不動產租金年收入可望從18億元，提升至逾20億元。

近年台肥不動產租金收入隨著南港、新竹等地的資產活化開發、招租順利，而持續提升，不動產租金收入已成為台肥除本業、轉投資事業外的另一項重要業績來源。

南港經貿園區新東區商業核心聚落逐漸成形，周邊商辦搶手、需求旺盛，A辦租金行情達每坪2,200元以上，若台肥C2案B棟商辦新增出租樓層約4,800坪滿租，再加上漢來飯店進駐A棟預計4月起點交、今年第四季開幕營運，可望陸續貢獻租金收益，台肥每年租金收益可望再增加3～4億元。

在轉投資朱肥公司面，即使去年第四季起因國際尿素、液氨等原物料價格回跌，去年全年台肥來自轉投資朱肥獲利仍逾30億元，再創近年新高，較前年30億元再提升。

台肥指出，隨著歐洲天然氣價格大幅下跌，相較於去年國際尿素價格每噸500～600美元，目前已回跌至每噸400美元左右，預期原物料價格下跌恐影響朱肥公司收益，不過原物料行情下跌空間應有限，不致回落至過去低檔的水準。