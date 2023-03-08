南亞表示，下游進入需求旺季，化工產品產能利用率提高；網通及車用電子需求成長，加上銅價持穩、環氧樹脂下游需求回升，電子材料營收增加，搭配聚酯棉、粒及回收產品銷量提升，3月、第二季營收增溫推進。

此外，後疫情健康商機愈顯活絡，南亞「減白過濾血袋擴建規劃」由普瑞博提供血白過濾的關鍵技術，南亞設廠生產，雙方合作共同銷售台灣血袋市場；在樹林廠投資9億元，年產297萬套，預計7月完工生產，強化利基能量。

南亞董事長吳嘉昭認為，大陸2月官方製造業PMI回升至52.6（前月50.1），細項指標中新訂單及新出口訂單均明顯提升；從業人員指標亦回復到擴張的50.2；另，非製造業採購經理人指數（NMI）亦擴張至56.3，顯示大陸解封後，經濟活動開始活絡，可望帶動整體需求好轉。

其中，電子材料因高頻高速傳輸需求及汽車電子化發展，將促進銅箔基板等一系列材料同步升級與成長，加上銅價持穩，提高客戶補庫意願，且環氧樹脂下游需求回溫，銷售量提升。

聚酯產品隨著環保意識抬頭，持續提高回收製品銷量，加上聚酯棉、粒等進入旺季，及聚酯膜陸續有補庫訂單。

化工產品可塑劑系列產品持續拓展外銷新市場；丙二酚也因下游需求逐步復甦，行情持穩；美國德州EG廠生產線陸續恢復開車，台灣麥寮產線亦適時調整產銷量。