根據市場調查機構 Accenture 的市場調查，科技改變了台灣讀者和觀眾的行為，從2003年到2020年，傳統出版品的分類廣告轉移到其他分類網站，廣告營收下滑70%，但同時有81%的新聞讀者會透過網路或社群媒體獲得新聞資訊，八大主要新聞網站的每月訪客流量高達4億之多。看準新聞產業在數位應用上仍然還有成長機會，Google 昨（8）宣布「智慧台灣計畫」邁入第6年，將推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」。

Google預計未來3年內將挹注3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，Google台灣總經理林雅芳就表示雖然Google目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是全球重要的據點，因此過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行，「我們很開心今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共榮共存，未來也將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。」

「台灣新聞數位共榮基金」將開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每周四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案，而協會也將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議，目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在今年上半年完成首輪徵件。