張秉鈞募集的雞蛋，一盒共10顆。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

全台缺蛋危機持續，基隆市也有多家蛋行都買不到蛋，對此市議員張秉鈞表示，由於近期多位民眾向其陳情買不到蛋，其中甚至有急需營養的癌症或重症患者，因此他決定「自救」募集5000顆蛋，於8日上午發送給民眾，每人限領10顆。一場活動下來，共有500民眾受惠。排隊民眾也紛紛抱怨中央政府很離譜，連蛋都買不到，人民到底還要忍多久？

張秉鈞說，現在缺蛋或買不到蛋的情形很嚴重，這陣子他時常聽到街坊鄰居抱怨買不到蛋，這也造成部份市民因恐慌開始搶購雞蛋，更有癌症患者向他陳情，因缺蛋問題，而無法補充必要的營養。

張秉鈞表示，為了舒緩這個問題，他與友人集資購買雞蛋，全台灣從南到北詢問30多家蛋農後，共募集到5000顆雞蛋，每盒10顆，共500盒，贈送給急需的基隆市民，讓市民朋友度過難關。8日上午張秉鈞在其復興路服務處前發放，現場民眾參加熱絡，頻頻感謝議員幫大家「找蛋」。

一大早就排第一名的80多歲江太太表示，實在買不到蛋，「沒法度」只好來排隊。現場很多民眾講到缺蛋都很火大，紛紛表示超商、雜貨店、蛋行都買不到，中央政府實在太離譜，到底有沒有在做事解決問題？人民到底還要忍多久沒有蛋的日子？實在無奈。