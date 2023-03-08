近日牡丹鄉公所在旭海觀音鼻自然保留區外、也就是要進入阿塱壹古道的入口處旁，因整修道路引發爭議，該工程不僅鋪設水泥道路還築起75公分高的圍牆，環團與學者都怒批嚴重影響陸蟹生態，對此，縣府8日邀集相關單位到場會勘，會後決議待學者提供專業意見後，再由公所研擬改善方式，同時將加強「生態檢核」的積極度。

針對該工程，陸蟹學者怒批，雖然工程不在保留區內，但據他對陸蟹的調查，工程位置是陸蟹熱點，該處的陸蟹種類或數量還有可能高於保留區內，所以水泥道路與高牆都會嚴重影響陸蟹生態，陸蟹有可能翻牆到海邊釋卵後，就無力再翻牆回到原棲息地。

屏東環境保護聯盟律師張怡也提出質疑，她說，該處原是泥土路，又位在生態敏感區，加上與陸蟹環境保育有關，依「公共工程生態檢核注意事項」，這項工程應進行生態檢核，但看來公部門並未依法進行，進而導致生態敏感區遭破壞。

對此，縣府指出，旭海部落道路改善工程是由牡丹鄉公所依程序提報，經縣府初審轉陳原住民族委員會，再由該會實地會勘並召開審查會議後核定，而鄉公所在提案時有提送生態檢核自評表，但因該工程屬於既有道路範圍內的整建或改善，所以才未執行生態檢核，並非迴避生態檢核。

但縣府8日下午仍緊急邀集鄉公所、旭海部落代表、縣議員林采穎、負責設計監造及施工廠商到場會勘。縣府表示，會後各單位達成共識，將由縣府另邀請學者專家提供專業意見後，再由鄉公所研議改善方式，未來針對公共工程案件，也將會請各公所更審慎處理「生態檢核」事宜。

林采穎則表示，之前進入保留區要走很長一段路，道路修繕後可以方便族人進出自己的土地，對以往緊急救護往返耗時，救護車不易抵達的狀況也可以得到改善，將縮短時間，爭取救護時效。