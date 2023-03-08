大陸網紅周揚青近日遭傳與舊愛羅志祥復合，除了男方以：「我不知道耶！」回應，周揚青也曬出19秒的影片回應謠言，此外更大方曬出多張比基尼辣照，直言：「愛自己，是終身浪漫的開始。」

日前有狗仔傳出「有一位頂流男星與富二代女友復合了」的消息，讓網友疑惑是在暗指周揚青與羅志祥復合。對此，周揚青也曬出了影片，內容描述自身心境的改變，並以此回應謠言，引發網路熱議。

另外，周揚青過去所曬出的照片中，大多穿著相當保守，整個人的肌膚都被包裹在衣料之下，甚少見光。不過她最近在社群平台上PO出的多張飛往峇里島度假的照片，卻一改以往的作風，大方以泳衣的穿著入鏡，傲人的身材以及潔白的肌膚在鏡頭前通通不藏了。

對此風格的改變，周揚青昨(8)日再度更新一則影片，指出過往周遭人都告訴她，「不可以穿著太暴露」、「女孩子就應該穿得如何如何」，更甚至還有人認為她的穿著是「道德淪喪」。因而她想開之後決定大突破，跟隨內心，讓自己變得閃閃發光，更向和她一樣被外界束縛的女生喊話，「大方做自己，那種自信會讓世界變得更美好。」