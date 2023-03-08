台灣百年國民家電品牌大同今（8日）宣布，將與華特迪士尼公司同慶100周年，推出首波「大同電鍋迪士尼100周年慶典款」已在2月底於7-11面世，3月起於各大通路登場，而第二季及第三季也將陸續推出多款迪士尼經典角色系列小家電，即日起於大同3C及全台各大通路陸續販售，定價4490元，同系列迷你紀念電鍋收納盒，定價1290元，另OPEN POINT會員於7-11消費滿40元即贈1點，集滿6點即可以加價購4290元入手。

大同電鍋迪士尼100周年慶典款六人份容量為小家庭及租屋族而設計，採用304不鏽鋼內鍋與配件，延續經典的一鍵啟動開關設計讓使用操作上直覺無負擔；外觀設計以櫻花粉珠光打底，鍋身上大大的D字幻彩炫光LOGO可隨著不同光線與角度轉化不同的閃耀光彩，帶出奇妙夢幻氛圍；鍋身上有迪士尼經典角色，呈現米奇、米妮、小熊維尼及小豬各自的可愛姿態。透過豐富活潑的設計，大同電鍋迪士尼100周年慶典款讓廚房烹調這件事成為一段歡樂時光。