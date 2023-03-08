烏克蘭武器觀察站(Ukraine Weapons Tracker)發布了一段戰場空拍影片，烏克蘭無人機發現一輛俄國T-72坦克，而後方指揮部利用美軍提供的M982「神劍」(Excalibur)精準砲彈擊毀，證明該型砲彈具有反坦克的效果。

1945網站(19fortyfive)報導，這段51秒的影片，是俄羅斯T-72坦克在第聶伯河岸附近的森林公路裡前進，然後離開土路，進入樹林間。這可能是該坦克想要掩藏身形，伏擊在有利地位。

M982有GPS導引，可動式前彈翼，可以準確命中。後方的彈翼是維持旋轉以保持穩定。(圖/美國陸軍)

然而坦克完全不知道所有行動已被無人機發現，接著影片切換到烏克蘭的指揮部，有個人在手機上發短信，這可能是標注座標或其他協助瞄準。

#Ukraine: A Russian T-72B tank was destroyed by a M982 Excalibur strike from the Ukrainian 406th Artillery Brigade on the left bank of the Dnipro River near Chelburda, #Kherson Oblast. pic.twitter.com/hOWWZ02hey — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 7, 2023

接下來是砲彈擊中坦克，瞬間爆炸，並且持續殉爆、燃燒，火勢還蔓延到坦克周圍的樹林，相當慘烈。

這段錄影片的畫質似乎做了模糊化處理，可能是避免被查覺確實位置，同時影片拍攝時間也不清楚。由於地面上沒有積雪，所以神劍的戰績可能不是在近期。

無論如何，影片顯示神劍砲彈的精準，該型砲彈是利用GPS定位，並由彈翼調整彈著點，效果竟與銅斑蛇反坦克砲彈差不多。