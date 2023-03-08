明仁會春酒引發軒然大波，警政署震怒。（警方提供）

連日來竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，陸續在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，並以跑車甚有辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察機關執法的決心。警政署長黃明昭8日晚間強調，將該等幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，不容黑幫挑戰公權力。

黃明昭晚間8時再度指示，針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃宜圍事、經營、依附的行業，立即於今晚實施擴大臨檢掃蕩。

今（8）日內政部長林右昌備詢時也表示，全力支持警察嚴打幫派，並要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰。

警政署表示，署長已指示刑事局結合台北市政府警察局成立專案，將該等幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，掌握該等幫派犯罪事證，向上溯源、向下刨根，並針對其所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。

警政署強調，已責令各縣市警察局對幫派零容忍，絕對要強力打擊絕不手軟，警政署嚴正呼籲國內飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派的作為，以還給國人安全的生活環境。

竹聯幫明仁會6日晚間在大直萬豪酒店盛大舉辦春酒晚宴，請來170名旗袍辣妹，本欲在一樓大門前列隊「星光大道」迎賓，藉此壯大幫派聲勢，造成轄區中山分局長陳金城不滿，當場動怒警告，若真在一樓迎賓，「只要站出來，我一定翻臉！」會祭出更強勢的區域封鎖執法作為。

透過與飯店協調、資深刑事小隊長向黑幫告誡後，明仁會打消念頭，讓辣妹改往5樓會場外接待。僅要求讓辣妹前往一樓與跑車合影，留下香車美人照，就成群結隊改往樓上迎賓。

此議題延燒，今晚換成太陽聯盟萬華分會辦春酒，因此警政署晚間表達掃黑的嚴正立場，不容黑道囂張造勢，掃蕩不法黑幫沒有截止時間表。