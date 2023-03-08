今（8日）「殯葬大亨」龍巖創辦人李世聰逝世，據了解，李世聰因出現中風現象，檢查後發現罹患「神經膠質細胞瘤」（GBM）。其育有一雙子女，李俊毅與Kelly Lee （李凱莉），在生病後，啟動接班計畫，由長女李凱莉接任龍巖董事長。近兩年病痛纏身，昨日巿場傳出李世聰病危。龍巖新聞稿表示，創辦人總裁李世聰於今日上午安詳離世，享壽65歲。

龍巖集團創辦人李世聰一手打造殯葬王國，在業界是龍頭品牌，身家逾百億，感情生活也受外界矚目，最知名的就是和寒舍餐旅前董座、有「長笛公主」之稱的賴英里傳緋聞，2018年兩人同遊日本，搭乘奢華列車「九州星號」全程被媒體捕捉，最廣為人知。

李世聰與賴英里爆愛火於2018年因媒體跟拍曝光，媒體拍到兩人到日本搭「九州星號」一路放閃，摟腰、拍臀、捏臉樣樣來，隨後又被爆出攜手同遊斐濟和歐洲等國，消息傳出後，賴英里閃辭寒舍董座一職滅火。

李世聰很早結婚，與妻子劉萍育有1子1女，但家庭生活鮮少曝光，據曾目擊劉萍的媒體指，曾劉萍濃眉大眼，神似天后阿妹，私下李世聰也有不少紅粉知己，包括龍巖女員工、女副總、建設公司高層，甚至還傳出為了生接班人，讓女友赴美生下一對雙胞胎，不過其中最知名是和賴英里的這一段。

李世聰和賴英里不只大談感情，事業也緊密結合，兩人共同投資騰達航空，李世聰也低調入股寒舍，聰里戀曝光後，礙於男方的已婚身份，並不被社會大眾祝福，更別說一對兒女會支持爸爸的婚外情，賴英里的形象因此重挫，只能淡出社交圈。但後來兩人感情漸行漸遠，騰達航空也已結束營業。