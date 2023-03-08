應景3月8日國際婦女節，屏東海生館揭開「海洋女力」的祕密，女性飼育員清潔缸子、扛餌料從來不喊累，能力不輸給男同事，對海洋生物的照顧還格外溫柔。（謝佳潾攝）

3月8日國際婦女節，屏東海生館應景揭開「海洋女力」的祕密，不同男飼育員的陽剛性，女飼育員對海洋生物的照顧格外溫柔，但說到清潔缸子、扛餌料也從不喊累，能力不輸男同事，她們是海生館的另一大亮點，總是散發出一種特殊光芒，吸引遊客爭相拍照。

屏東海生館指出，除了美麗、呆萌的海洋生物讓遊客搶拍外，不少遊客也會跟缸內的飼育員合照，尤其當執行工作的飼育員是女性時，大家更是爭相拍照，彷彿看到大明星般，其實「海洋女力」也真的不容易，她們的付出不少於男性。

海生館表示，館內有台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館等3個不同館，每個館都有專屬飼育員，他們的工作除了一般民眾常見的餵食解說外，還包含餌料處理、餵食、清潔、生物照護等工作，每項工作都需要耐心十足，而女力在此時顯得特別給力。

身為企鵝飼育員3年的陳儒臻指出，她除每天需要頂著0度低溫餵企鵝外，每年企鵝繁殖季前的準備工作更是繁瑣，她先要刷洗每顆鵝卵石，讓企鵝爸媽有穩固的巢穴孵育企鵝寶寶，而當企鵝孵育蛋時，還必須時時觀察企鵝寶寶破殼的狀況，並在必要時給予協助。

至於企鵝寶寶誕生後，她還需要準備適宜場域讓這些幼雛們換羽長大，屆時才能安心讓他們下水。陳儒臻笑稱，每年照護企鵝寶寶的過程，都彷彿在看著自己照護的孩子們誕生長大，總會獲得滿滿的感動。

在珊瑚王國館當3年多飼育員的巫宛玲則說，她每次在扛餌料時都覺得好辛苦，但時間久了也找出較有技巧的方式來面對，久而久之這項工作變得好夢幻，她最喜歡潛水下去與魚兒一起共遊的感覺，特別是在潛入海底隧道餵食前，看到魟魚及其他大魚們圍繞在身邊，就覺得相當不可思議。