殯葬界傳奇、龍巖創辦人李世聰今（8日）上午離世，享壽65歲。李世聰1992年創辦龍巖集團打造「殯葬王國」，不僅事業有成，投資的精準眼光也讓人讚嘆，對各產業的龍頭股都有濃厚興趣，尤其是科技業，曾買進台積電、大立光、Google母公司Alphabet，甚至是股神巴菲特的波克夏海瑟威。

李世聰於1992年成立龍巖，以「生命禮儀」為號召，首創一條龍喪葬服務，以及提早規劃後事的「生前契約」服務，如今龍巖已成為殯葬事業的霸主，「殯葬大亨」李世聰更在2013年以8.5億美元的身家，名列富比士台灣富豪榜第41名，亦是全球首位以殯葬業擠身富比士的企業家。

不僅是殯葬事業，龍巖持續擴大事業版圖至營建業，並開拓海外業務，兩岸三地都有合作案。但最受外界矚目的業外布局，當屬其精準的投資眼光，買進各大產業的龍頭股，且賺多虧少。

龍巖2019年出清彰銀股票，大賺約34億元，同年4月起就不斷增持台積電、大立光，甚至是Alphabet和波克夏海瑟威，曾僅4個月就大賺2.15億元。

此外，龍巖買進台積電的成本非常低，更被稱為「台積電最強操盤手」。龍巖去年底公告處分台積電股票835張，交易成本500.71元，處分利益1.17億元，且目前仍持有1061張，「平均成本落在每股360元」。