MAX與女主角拍攝新歌MV。（踢帕娛樂提供)

FEniX成員左起浦洋、家齊、MAX、承隆、峻廷，一起拍攝MV。（踢帕娛樂提供)

FEniX全新專輯將於今年 4月正式發行；專輯正式推出前，FEniX中的「歌唱擔當」 MAX搶先發表個人抒情單曲〈無名賊〉，MAX表示這首歌主要是唱出失戀的走不出來的心境，他分享失戀經驗，「遇到失戀的時候，我會選擇宅在家，然後寫歌。」他也聊到心中的理想型，表示自己喜歡「非主流」的女孩，公佈小松菜奈跟王祖賢是他心目中的女神，還透露自己不會一見鐘情，屬於日久生情的路線。

〈無名賊〉歌詞唱出與相愛的人從初識、戀愛直到分開的心情，深刻描述還無法走出失戀陰霾的階段，女生就像「無名賊」偷走他的心，就連嗅覺都被記憶佔據，甚至聞到香水味就會回想過去。

有趣的是MAX對香水過敏，只要聞到過濃香水味就會鼻塞不舒服，恰好切合歌詞中「嗅覺被香水味佔據」的描述！此次單曲由 MAX 獨唱，MAX 表示：「無論團體還是個人身份，我們的心還是凝聚在一起！隨時都是『團進團出』的狀態！」

此次 MV 由 FEniX 全員參與拍攝，成員們各自擔任一個在愛情中不同時期的狀態。其中「忙內」承隆負責尷尬的初相識，被團員笑說是「本色演出」；浦洋以開朗笑容負責曖昧互相餵食的橋段；家齊演出甜蜜期一起參加派對，最後「戲劇擔當」峻廷則是扛下情緒爆炸的激烈爭吵場面，拍攝時大家紛紛來觀摩如何吵架！而主角MAX則是每個段落同樣的劇情都要演一遍，這是MAX第一次拍攝全劇情 MV還要對嘴，MAX 笑說：「一開始要看著女主角笑真的很尷尬；加上跟女主角之前不認識，就要演很多肢體接觸的戲，花了一些時間適應。」好在一開鏡後 MAX 越來越進入狀況，MV 成果令眾人滿意。