48歲華語樂壇天后「CoCo」李玟先前曬出暴瘦到42公斤，且身上掛著引流管的照片，健康狀況亮紅燈，直到2月她才發文解釋自己的先天左腿有缺陷，一度不良於行，多年來都靠右腿支撐，因此決定入院開刀治療；李玟今（8日）釋出動手術Vlog，她術後憔悴模樣，及辛苦重新練習走路痛到哀號，令廣大粉絲看了很心疼。

李玟今日在微博分享前陣子住院完成手術及復健的Vlog，向粉絲們報平安「手術順利成功」，她也透露重新學習走路雖然很痛，但是她相信自己可以的，也謝謝大家一直以來的關心；在Vlog影片裡李玟在手術後，躺在病床上虛弱憔悴的模樣，從她的臉上就能看出這個手術不簡單。

李玟術後看起來非常虛弱又憔悴。（圖／摘自李玟微博）

李玟返家後積極復健，即使痛到發出哀號聲，也咬牙繼續。（圖／摘自李玟微博）

而李玟在出院後，返家看到家人準備的娃娃，激動到快哭出來；另外在復健的過程中，她積極重新學習走路，過程中多刺痛到發出哀號聲，但還是咬著牙繼續，左腿上滿滿的貼布膠帶，讓人看了十分不捨，粉絲們也在底下留言鼓勵，祝她早日恢復健康。

其實李玟不久前曾發文表示，這次的手術是她生命中最大的挑戰，更是她一輩子最大的恐懼，經過好幾次逃避，到最後避無可避，不得不接受手術治療；李玟在出院後更發現自己不會走路了，怕痛的她還要忍著去學走路，但她還是決定要勇敢面對，「希望你們可以等我回來，我也希望向大家傳達這份正能量」。