世界羽聯BWF超級300系列德國羽球公開賽8日進入第2天賽程，女單好手許玟琪是首位登場的台灣好手，首輪僅花22分鐘便以21比11、21比5輕取法國選手郁特（Léonice Huet），輕鬆晉級16強。

許玟琪目前世界排名第16，是台灣世界排名第2高的女單好手，今年賽季已經在超級1000系列馬來西亞公開賽晉級到8強，超級300系列泰國大師賽也有4強佳績，本周挑戰歐洲賽事，德國站首輪面對首次在BWF世界巡迴賽過招的郁特，首局5比5平手後許玟琪打出連得8分甩開對手，順勢搶下一局領先，第2局許玟琪的攻勢更加猛烈，不但該局只讓對手拿5分，也靠著一波連得11分高潮穩穩邁向勝利。

而日本前世界球王桃田賢斗，目前世界排名第23，德國公開賽男單第一輪碰上世界排名第13的大會第8種子、中國大陸石宇奇，經過44分鐘桃田21比16、21比15直落二勝出，下一輪和加拿大選手楊燦爭奪8強席位。