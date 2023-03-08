台灣特有種台灣捲瓣蘭數量稀少，正面臨採集壓力，為了喚起民眾關心生態環境的意識，台北市立動物園將在12日舉辦「種子魔法學院」系列活動，包含由台灣捲瓣蘭種植體驗課程、外來種移除再利用講座，台灣捲瓣蘭亦會在當日種於動物園內。

台灣捲瓣蘭是小型著生草本植物，曾分布於台東縣安朔、大鳥山、屏東縣壽卡等地，由於族群數量少且持續承受採集壓力，野外數量銳減，目前被歸類為瀕危植物。

動物園介紹，辜嚴倬雲植物保種中心成功復育台灣捲瓣蘭、屏東豆蘭等15種瀕危植物，12日透過保育類植物栽植儀式，將台灣捲瓣蘭異地保種於動物園內，民眾還可以報名「魔法種子課程」，深入了解台灣捲瓣蘭，並實際操作學習如何照顧蘭花。

動物園表示，12日下午則有木酢液達人陳偉誠，以「外來種移除再利用—天然清潔劑木酢液用途分享」為主題的講座，歡迎民眾到現場了解外來種與廢棄枝條如何重生再利用。

動物園指出，瀕危植物相較瀕危動物更容易被忽視，故邀請大、小朋友在植樹節當天參加「種子魔法學院」系列活動，認識植物保育、關心生態環境，守護生物多樣性為地球共建更好的未來。