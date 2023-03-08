新北首創技職名人賞系列活動，今(8)日邀請航海王名人，中華商海畢業校友、台塑海運船東督導楊治華回到新北市帶領學弟妹進行海事職業試探活動，不僅參訪新海研2號硏究船，下午更到中華商海分享人生故事；教育局張明文局長也到場一起體驗海事群職業，要鼓勵學生適性發展，選所愛，好好讀，有前途。

今日的海事職業試探活動，上午由金山高中國中部、萬里國中及萬里國小同學參觀國科會補助建造之硏究船－新海硏2號，是一艘足以擔當新世代海洋探勘研究的國際級海洋研究船，規劃「研究船簡介及船員工作職掌」、「航海儀器及航海方式」及「海洋研究儀器及探測作業」等課程，讓學生都大開眼界。

張明文表示，教育非僅是人才培育，更重要是讓孩子的天賦和興趣能夠自由的開展，在未來工作世界找到人生方向，因此新北市首創技職名人賞，邀請各界發光發熱的賢達，回到新北市用自身故事鼓勵下一代孩子，不僅傳承經驗技術，更要鼓勵孩子能夠勇敢選擇適性發展。楊船東督導以堅持不懈的精神，達成從小周遊列國的夢想，絕對是孩子最好的典範。

船東督導楊治華分享如何讓學習連結到現實社會，關鍵是要了解自己興趣與能力，且凡事要有所準備，鼓勵所有的孩子透過職業試探，多元發展學習找到自己的未來；而中華商海校長彭朋薰也表示，海事類是所有職業類科唯一年薪百萬的職種，近幾年中華商海在師生們的努力精進之下，今年海事水產類學生技藝競賽，也榮獲航海科第二名金手獎，也期待更多孩子投入海事職業。

教育局強調，適性發展是新北市教育核心精神，從試探札根做起，透過全國最多的16所職探中心，以及全國唯一新北市生涯發展教育中心及生涯教育輔導團，每年超過200場的親師生適性宣導、各類活動、教材教案，以期讓孩子能夠適性發展。