美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）將把旅美大貓熊丫丫交還中國大陸，中國動物園協會網站今天發布《關於美國孟菲斯動物園大熊貓合作有關進展情況的通報》，說明丫丫返陸最新進展，稱將派獸醫和飼養員於下週抵美，護理並護送牠回大陸。

該通報表示，近期，廣大網友對在孟菲斯動物園的大熊貓丫丫十分關心，對此中國動物園協會深表理解和感謝。為切實保障丫丫健康狀況，按照大陸有關主管部門要求，該會已安排專家在孟菲斯動物園協助照料丫丫。

通報續指，北京動物園將派出獸醫和飼養員於下週抵美，熟悉大熊貓丫丫的飼養情況，實地與孟菲斯動物園共同做好大熊貓丫丫的飼養、護理並護送丫丫回中國大陸。經合作雙方技術專家持續密切監測，目前大熊貓丫丫健康狀況穩定，飼養管理情況正常。

通報強調，中美雙方一直在積極商洽加快辦理大熊貓丫丫回大陸的相關手續的方式和途徑，爭取早日將丫丫接返。目前，中方已經完成了所有審批事項，北京動物園已從飼養場地、飼養方案、醫療保障、飼料供應等方面做好了迎接丫丫回家的各項準備工作。

此前，丫丫於孟菲斯動物園的影片流出，由於牠渾身髒污，並表現出重覆動作的行為，被大陸網友認為有遭到虐待的嫌疑，並請求將丫丫接回大陸。孟菲斯動物園稱不存在虐待行為，並否認交還大熊貓是因為這些指控。