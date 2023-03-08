「鄭文燦模式就是毛胚屋模式！」國民黨桃園市議員凌濤今(8日)質詢指出，桃園市立美術館將於2024年完工，但卻沒冷氣、內裝、機電、景觀，連使用執照都拿不到，新市府還得再追加10億、等1年才能營運，就像花1000元買褲子還得額外買300元拉鍊才能穿上。經統計全市類似案件還有13項，要幫鄭文燦收爛攤至少還要花28億。粉專「政客爽」也酸，就像買滷肉飯，他帶白飯回來說要再加50元買滷肉，綠色執政澎風保證。

凌濤指出，桃園是六都唯一沒有美術館的直轄市，市民都引頸期盼，但他發現鄭文燦重大建設、桃園市立美術館，經費從34億暴增到37億，豈料預算膨脹後卻還是個「半成品」，為了搶發包，把景觀、室裝、空調、機電等13項工程全減項拿掉，工務局長汪在宙也坦言2024年完工後連使照都無法取得，讓凌濤痛斥：「鄭文燦政績就是毛胚屋政績！」

凌濤質疑，拿掉的全是最基本的功能性工程，為何可以輕易減項？就像花1000元買褲子還得額外買300元拉鍊才能穿上，新市府要再編列10億、等1年才能對外營運，等於桃美館造價高達47億、大增26％，且初步統計，桃園還有高達13項是「毛胚屋工程」，像是南門國小沒有機電要追加1.27億、青埔國小活動中心沒空調沒舞台要追加4800萬、復旦圖書分館要追加1.12億，新市府要幫鄭文燦收爛攤還要再編28.09億，加上桃園「心裡負債」1345億，鄭文燦隱藏性負債屢見不鮮，痛斥鄭文燦過去編列重大工程預算根本是詐騙桃園市議會。

「笑死，鄭文燦過去喊的政績，原來都是搶發包的毛胚屋啊！」政客爽直批，當初編的桃園市立美術館預算，居然不包括機電、冷氣、內裝，這些最最最基本的東西為什麼不編列預算？原因很簡單，就是要快點發包，這樣就成為一項可以吹牛的政績。結果現在要好好建設完成，要再追加10億來完工，這就像什麼？就像你找人去買滷肉飯，結果他買了一碗白飯回來說：「要再加50元買滷肉哦」狠酸：綠色執政，澎風保證。