嘉基達文西團隊為甲狀腺患者提供不留疤痕的醫療服務。（嘉義基督教醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

女性發生甲狀腺疾病是男性4至5倍，甲狀腺癌發生率，女性也高於男性3至4倍，但傳統甲狀腺手術會在頸部留下一條明顯疤痕，許多患者因此不願接受手術，延誤治療時機，嘉義基督教醫院透過達文西手術系統「無痕」切除甲狀腺，讓患者不再擔心術後會在頸部留下如項鍊般的疤痕。

嘉基指出，甲狀腺疾病主要發生在女性，約是男性的4至5倍；甲狀腺癌的發生率，女性也高於男性3至4倍，發生年齡約在40歲至60歲，與其他癌症相比，相對來得年輕，更是台灣10至29歲女性好發癌症的第一位，目前國內甲狀腺癌發生率上升，約為10年前的2倍，是快速增加的癌症之一。

嘉基醫師劉憲指出，甲狀腺癌治癒率是台灣10大癌症之中最高，近年來甲狀腺手術，從微創進階到運用達文西手術系統達「無痕」切除，其中雙側甲狀腺全切除術，是在兩側腋窩及雙乳乳暈劃4個0.5至1.5公分的小切口，置入器械，藉由二氧化碳的灌注將頸部及胸部皮瓣撐開，在頸部狹小空間內來進行甲狀腺切除，術中藉由達文西3D放大影像的幫助，能順利保留神經及副甲狀腺，術後恢復良好，約2天後就能出院回家，聲音也不會有沙啞狀況，頸部沒有傷口，達到無痕美觀的效果。

劉憲表示，一般常見的外科手術，手術後會產生疤痕，部位若在胸部、腹部還有衣服可以遮住，但傳統甲狀腺手術會在前頸部留下6至8公分左右長條疤痕，甚至出現蟹足腫影響外在美觀，不少患者在被醫生告知需要開刀時，擔心術後會有如項鍊般的疤痕，而望之卻步，影響治療時機。

嘉義基督教醫院透過達文西手術系統「無痕」切除甲狀腺，讓患者不再擔心術後會在頸部留下如項鍊般的疤痕。（嘉義基督教醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

年屆80的許女士，雙側甲狀腺多處結節，在其他醫院追蹤多年，頸部外觀無明顯徵狀，他院初步診斷為良性甲狀腺結節，日前經友人介紹至嘉基外科部，劉憲安排甲狀腺細針抽吸檢查後，在左側甲狀腺發現惡性細胞，但因患者年紀較大且畏懼手術風險及疼痛，直到了解達文西手術的優點後，才放心接受手術。

嘉基院長姚維仁表示，達文西手術藉由外科醫師控制機械手臂執行腹腔鏡手術。其內視鏡呈現放大的3D立體影像，能更清楚的看到體內器官、血管、神經等構造，最特別是達文西機械手臂活動關節可以精準做出外科醫師手的動作，這是傳統手術及腹腔鏡器械無法做到的，且使用達文西設備手術後，可縮短病人術後住院天數，減少手術疤痕產生，甚至讓身體外觀了無痕跡。

嘉基達文西手術室副主任朱峻廷表示，截至今年2月，已完成泌尿外科52例、大腸直腸外科26例、一般外科4例、耳鼻喉科1例，術後恢復狀況良好，另胸腔外科也有提供達文西手術。