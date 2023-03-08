隨著粵港澳大灣區經濟一體化和對外開放發展，出席「兩會」的港區全國政協委員、香港特區行政會議成員陳清霞認為，下一步應要求區域個人及企業徵信體系進一步整合、完善，加快一體化徵信體系建設，今年也帶來關於加強地方政府專項債券海外發行力道與加快粵港澳大灣區徵信體系一體化的提案。

根據中新網引述陳清霞指出，在制度設計方面，大灣區徵信合作面臨3個法域差異，建立一體化徵信系統存在法律壁壘，「三地不同徵信服務機構分別享有的法律授權和承擔的法律義務大不相同。」

因此，陳清霞在提案中提出3點建議。第一是成立大灣區「跨境徵信法律專家委員會」，負責制訂徵信系統一體化方案。她表示，香港跨境徵信合作的做法經驗，可在更多城市進行試點推廣，為大灣區的規則、規制、管理、標準等制度型開放作出努力。還可與大灣區三個自貿區發展需求結合，為「一帶一路」與RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）跨境徵信提供支持。

第二是統一制定大灣區信用數據的跨境使用規範。她指出，香港的徵信服務機構市場化起步早、程度高，由其牽頭制訂規範，能為人行及大灣區統籌信用資料跨境合作提供賦能，包含如統一跨境身份資訊和信用資訊整合、資料鏈建設、數據服務商市場准入和仲介機構執業規範等規則。

第三點則是建立大灣區統一的信用行業聯合會，研究、規劃行業未來發展。陳清霞建議，在前海自貿區定期召開大灣區信用峰會，搭建三地政府、監管機構、行業協會、服務商和企業間的交流平台。