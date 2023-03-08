2023台北玫瑰展「玫好幸福」熱鬧登場，以全台最大的玫瑰園區的「台北玫瑰園」為中心，展出超過800個品種、5000株以上的世界各地玫瑰，盛開的花朵正是2023台北玫瑰展的精華。台北玫瑰園以大片粉色和白色花海為特點，成千上萬的玫瑰花朵彰顯出耀眼的美麗色彩，讓人感到十分舒適愜意。此次玫瑰展以《幸福》為策展主題，將展現玫瑰的美麗和幸福的氛圍融為一體，展期則從3月1日到3月31日，讓民眾得以在繁忙的都市中體驗片刻寧靜與享受花香樂趣。
台北市工務局表示，台北玫瑰展有別於其他花季活動，透過地植栽培的玫瑰，一年四季都可以賞花，經過長時間的培育、修剪，並克服氣候的多變，打造出玫瑰花海，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。台北玫瑰園打造「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物佈展區」及「祕密花園」共6大展區，印入眼簾的是五彩繽紛花海，不少民眾趁著好天氣，到展區拍照留影，成了新的浪漫打卡點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。