2023台北玫瑰花展8日登場，逾800個品種玫瑰花與玫瑰花海超吸睛，民眾趁好天氣前往參觀留影。（張鎧乙攝）

台北玫瑰園內栽植超過800種玫瑰，目前園內的玫瑰陸續盛開。（張鎧乙攝）

台北玫瑰園內栽植超過 800 種玫瑰，目前園內的玫瑰陸續盛開。（張鎧乙攝）

台北玫瑰花展8日登場，逾800個品種玫瑰花與玫瑰花海超吸睛。（張鎧乙攝）

台北玫瑰花展8日登場，逾800個品種玫瑰花與玫瑰花海超吸睛。（張鎧乙攝）

台北玫瑰花展8日登場，逾800個品種玫瑰花與玫瑰花海超吸睛。（張鎧乙攝）

台北玫瑰園的最大亮點，就是「玫瑰花拱門」，浪漫造景成為最夯拍照點。（張鎧乙攝）

台北玫瑰花展8日登場，台北市副市長李四川（左）出席開幕儀式，他致詞時表示，自己從來沒有送花給太太，周末會帶她來逛，跟她說這輩子要送的花都在玫瑰園了，也邀請民眾共同享受北市栽培的玫瑰花。（張鎧乙攝）

2023台北玫瑰花展8日登場，逾800個品種玫瑰花與玫瑰花海超吸睛。（張鎧乙攝）

2023台北玫瑰展「玫好幸福」熱鬧登場，以全台最大的玫瑰園區的「台北玫瑰園」為中心，展出超過800個品種、5000株以上的世界各地玫瑰，盛開的花朵正是2023台北玫瑰展的精華。台北玫瑰園以大片粉色和白色花海為特點，成千上萬的玫瑰花朵彰顯出耀眼的美麗色彩，讓人感到十分舒適愜意。此次玫瑰展以《幸福》為策展主題，將展現玫瑰的美麗和幸福的氛圍融為一體，展期則從3月1日到3月31日，讓民眾得以在繁忙的都市中體驗片刻寧靜與享受花香樂趣。

台北市工務局表示，台北玫瑰展有別於其他花季活動，透過地植栽培的玫瑰，一年四季都可以賞花，經過長時間的培育、修剪，並克服氣候的多變，打造出玫瑰花海，目前花量已十分可觀，預估3月10日起為盛花期。台北玫瑰園打造「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物佈展區」及「祕密花園」共6大展區，印入眼簾的是五彩繽紛花海，不少民眾趁著好天氣，到展區拍照留影，成了新的浪漫打卡點。