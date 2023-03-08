統振表示，受惠於旗下專營布局在移工市場的金融科技，2月即便工作天數較1月份少3天，單月匯款筆數僅較上月微減1.8％、持續站穩高檔水準，在有效註冊會員數增加催動營運規模放大下，挹注金融科技2月業績明顯年增39％，亦成為統振營運現金流穩健增加的重要關鍵，同時有助提升統振今年第一季獲利表現。

統振進一步表示，公司多年籌備推出的小額匯兌業務App-QuickPay，為金管會核准第一家合法的APP匯款管道，以數位化、科技化服務，提供更便捷和實惠的匯款方式，從而促進普惠金融發展，其高透明度的交易安全性，一方面，減少社會詐騙和洗錢等非法行為的發生，另一方面，強調無紙化服務，降低過往使用匯款委託書的大量耗用紙張，達到綠色環保、節能減碳，並滿足移工的金融需求、推動社會發展，進而實現ESG永續目標的社會責任，奠定統振營運核心價值和長期競爭力。

展望2023年全年度獲利表現，統振深具信心。隨著疫情後外籍移工人數持續墊高的趨勢不變，將為統振的金融科技業務提供良好的拓展環境，奠定QuickPay APP有效註冊會員數的穩定成長動能，加上流通與通訊事業體之業績穩健貢獻，齊步對公司整體營運帶來長期正面的挹注。