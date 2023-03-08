阿嬤用自畫像來講述生命故事。（旗山廣福社區提供／林雅惠高雄傳真）

阿嬤古林麗珠鼓勵銀髮女力參與社區服務。（旗山廣福社區提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市旗山區30多位生活在男尊女卑時代的75歲至86歲老阿嬤，今日在廣福社區訴說自己的生命經歷，談到在過去父權時代的辛酸生活，希望在婦女節提倡性別平等，阿嬤們也完成「生命故事」繪本，圖文並茂，將公開分享讓更多人尊重婦女及重視性別平等。

旗山廣福社區長期以建構性別暴力領航社區服務方案為重點工作，為推動性別平等議題，在高雄市政府社會局及天晴婦女協會輔導下成立高雄市第一支希朵（CEDAW）隊長宣導團，除在旗山各社區透過行動劇宣導性別平等重要性，也將推動經驗分享到永安區及大寮區。

今年社區以故事繪本方式訪問30位銀髮長輩生命歷程，並透過阿嬤的自畫像彙編成生命故事繪本，特別在國際38婦女節當日分享，讓更多民眾可以透過繪本感受到早期婦女因重男輕女傳統框架下遭受不平等待遇或歧視，尤其是農村婦女在農事及家庭照顧承受更多壓力，加上長輩存在不合理暴力迷失，更無法主張權益或採取隱忍方式，甚至造成家暴事件因子，因此藉由繪本分享期望引發對女性的尊重與支持。

廣福社區銀髮志工最高齡86歲的阿嬤古林麗珠，每日負責據點長輩餐點，以服務社區為樂，不會因為年長而依賴或退縮，她表示越做越快樂年輕，在分享活動上也期望銀髮婦女能攜手發揮女力自我實現。

1908年3月8日婦女運動所提倡的口號「麵包加玫瑰」（Bread and Roses）象徵著婦女應有經濟保障、生活品質及享受幸福的權利，廣福社區也特別響應38婦女節精神準備玫瑰花和蛋糕，由男學員誠摯獻給女同學，期望在性別平等訴求下，大家都能追求物質、文化和精神的滿足。

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