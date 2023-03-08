有時挖掘另一半的過去，可能會導致感情破碎。一位28歲男子表示，最近他使用女友電腦時，發現一個「XX的作業」資料夾，一打開後全部都是女友身體的裸露影片，沒想到一問之下女友卻回應是「工作要用」，進一步追問才得知，原來女友過去曾從事包養工作，讓他完全無法接受，最後只好選擇分手。

原PO在Dcard發文表示，女友一直以來都相當重視給他安全感，手機任他看、出門報備很清楚。不過某天女友化妝準備出門約會，讓他先玩自己的電腦時，原PO卻在「XX的作業」資料夾中發現一堆女友的裸露影片，一問之下女友先說是交往前拍的、是工作要用的，他繼續追問後女友才進一步說明，原來她因為大學時很窮接觸包養，直到遇見原PO才終止包養關係。

原PO女友提到，她只把包養當成一種工作，不曾跟完全沒好感的爹地在一起過，所以不覺得是在賣身，由於不喜歡常常見面，有些爹地想見面時，她就會拍攝裸露影片給對方，有時還能拿到額外的零用錢。但原PO得知真相後完全無法接受，「那算什麼⋯有錢拿的炮友關係嗎？」最後決定就此分手。

對此，許多網友紛紛回應，「每個人在感情中都有不能接受的底線，不喜歡就別繼續勉強自己」、「亂翻的確很有問題，不過既然看到了，接受不了就離開也沒毛病」、「早點發現總比晚發現好」。