【立綱氣象報報】下週一冷氣團南下 中部以北探11度

好天氣只剩3天！明（9）日北部雲量增多，各地普遍晴朗、日夜溫差偏大，氣象主播戴立綱預估，下周日（3/12）午後強冷空氣襲台，北台灣降雨機率增加，溫度大幅下滑，但到了下周二（3/14）就會回暖，有專家指出，最冷的時段大約落在下周一晚間到下周二清晨（3/13~3/14），部分地區的低溫恐怕僅有個位數。

氣象局資料顯示，明日各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨，不過北台灣雲量會比今天多，其他地區普遍能見到陽光；溫度方面，夜晚、清晨仍要注意輻射冷卻作用，低溫約14至17度，局部空曠地區還會更低，而白天氣溫回升迅速，高溫約為25至27度左右，感受溫暖微熱。

好天氣將持續到周六（3/11），各地普遍多雲到晴，到了下周日（3/12）午後，北部、東部降雨機率增加。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱指出，晴朗好天氣還有3天，但值得注意的是，這段時間受到輻射冷卻作用，入夜後的中部以北低溫會降到15度左右，下周日（3/12）午後北台灣轉雨，溫度明顯下滑，而中南部仍維持晴朗舒適的天氣型態，預估到下周一（3/13）冷氣團南下，中部以北下探11度，下周二（3/14）白天高壓東移，溫度會再回升。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日也發文提醒，下周日（3/12）的冷空氣強度可達大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團，入夜後氣溫降幅相當大，冷到下周一（3/13）白天，北部地區與前一天的高溫落差可能達到8至10度，部分空曠地區可能跌破10度，預估「下周一晚間到下周二清晨（3/13~3/14）最冷」。