康舒在日前法說會中預告，去年第四季出現匯損約1億元，加上淡水舊廠一次性拆除費用約6,000萬元，合計約1.6億元的業外虧損，將讓康舒第四季出現2020年第四季以來第二次的單季虧損。

而康舒宣布去年財報，第四季營業利益來到1.7億元，然而在業外損失影響下，第四季單季虧損1.1億元，雖然業外失利，但第四季在優化產品組合、營運效率提高下，毛利率為20.2％，較2021年同期16.3％顯著成長，並帶動營益率上升至3％、營業利益至1.7億元，年增25％。

而在去年全年方面，康舒表示，全年毛利率為17.2％、營益率2.6％，均比2021年的16.6％、1.91％成長，去年稅後純益為6.4億元、年增6.3％，EPS為1.23元。

另外，康舒董事會8日通過每股擬配發現金股利0.2元，配發率僅有16％、遠不及往年水準。康舒表示，配發率低於往年是為了因應未來數年的快速成長，康舒將保留部分資金，投入於ABB Power Conversion併購案、企業用電源等高價值、高成長性的事業。