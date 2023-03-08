受政府打房及台灣地緣政治等因素影響，從2022年下半年開始，國內建物買賣移轉棟數明顯下降，且預售屋轉售情形增加，部分民眾甚至轉至美國置產，有鑑於此，也看好中部高資產客戶潛力，科技房產新創公司「FUNWOO德載國際不動產」在台中設立第一個美式實體VIP Lounge，盼幫助更多台灣買家找到海外投資標的。

「FUNWOO德載國際不動產」執行長曾意婷說，她去年即接到不少高資產客戶詢問海外置產相關事宜，舉例說，原本可能在台灣有5、6處房產者，去年興起想賣掉部分房產，並將資產轉移至國外的念頭。此外，在政府推動平均地權條例後，原本對於房產賣不賣都無所謂的屋主，轉而願意以稍低一點的價格出手。

曾意婷分析，想要在國外置產者，有部分是考量自己退休、孩子就學等情況，決定進行新一輪資產配置，他們通常會在海外不同城市購置房地產，且主要鎖定匯率相對穩定、貨幣走勢相對強勢、房屋供需走勢的國家，其中美國就是詢問度很高的熱門區域。

看好海外投資置產市場，「FUNWOO德載國際不動產」決定在台中全國飯店1樓設立第一個美式實體VIP Lounge，曾意婷說，目前公司服務範疇包括溫哥華、西雅圖及舊金山、洛杉磯、波士頓等地，透過懂得稅務、理財與建築的專家組成不動產經紀人團隊，與當地職業會計師及財務顧問合作，可簡化、E化房產交易過程。

曾意婷也提醒，民眾若想在海外置產，應特別注意房價及匯率、房屋持有及資本利得稅、交易安全、投資地區挑選與當地購屋法規等問題，且購買前應做足功課，並與房產業者有充分溝通，以免衍生爭議。