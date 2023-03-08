馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日就表示，「國軍整件事情是非常荒謬的，北京的解放軍看到高興死了，還在搞吃肉」，引發討論。

吳子嘉7日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「國軍整件事情是非常荒謬的，戰爭真的殘酷的發生的話，在台灣的台海，那一定是滿地血腥」，吳子嘉更猛轟，「這個部隊、這個國軍，全世界看到、北京的解放軍看到都高興死了，還在搞吃肉」，吳子嘉更出，「第二個就是運補問題，目前全世界最關鍵的戰場上，美軍跟俄羅斯部隊對戰的過程，最重要就是後勤運補成功」。

吳子嘉也提及，「美軍是以四比一的兵力來做後勤，後勤四倍，作戰兵力一倍」，吳子嘉最後更坦言，「這是現在作戰的觀念，所以光講這麼一件事，對於馬防部後勤的能量跟管理來說，一塌糊塗」。