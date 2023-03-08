大陸男星黃子韜過去憑藉在人氣韓團EXO及分隊EXO-M在中韓兩地出道，使得知名度大漲，近期他飛往馬爾地夫度假，並在社群平台上分享多張旅遊美照。豈料，其中一張打著赤膊並露出胸毛的照片卻引來網友抨擊，而黃子韜事隔不久也再度發文，其中字句疑似回應網友的批評聲。

黃子韜昨(7日)在IG上曬出多張出遊美照，配文寫下：「All good.」，然而其中一張他正面半裸的照片，只見他的臉頰還黏著海灘上的沙子，身上的刺青以及胸毛依稀可見，然而，該張照片卻遭到網友狂酸，留言：「唯一不剃胸毛和腋毛的偶像，真的很酷」、「剃毛刀已經準備就緒。」引發網路熱議。

此外，黃子韜於稍早之前再度更新IG，曬出幾張僅有背影的照片，並配文寫下：「Whatever y’all said, I love myself. I’m blessed. That’s enough（無論你們說什麼，我愛我自己，我很幸福，這就足夠了）」，似乎是在回應網路上的批評聲。

事實上，黃子韜以耿直性格聞名，並且也相當在乎自己的身材，過往曾在IG上曬出多張自己健身的模樣，並表示：「減肥是為了健康而不是瘦，執行重點也不在於不吃飯，而是要好好地去運動。」多次宣傳運動的重要性。