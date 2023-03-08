戚小戀先前推出新歌，點閱累積破上百萬。（源瑗園提供）

戚小戀暌違30年復出歌壇。（源瑗園提供）

戚小戀暌違30年復出歌壇，重唱當年正能量歌曲〈我的太陽〉，推出改編新單曲〈我的太陽2022〉。她在去年冬季打造成弦樂四重奏新版本，受到樂迷喜愛，僅花2個月在YouTube上突破上百萬次點閱，讓她始料未及。

她也開心說：「當初只是想在聚會時，讓大家有一首溫暖的歌可唱。」沒想到在配唱製作人黃大軍的提議下，「無心插柳由我重新灌唱，沒想到迴響這麼大，表示好歌不寂寞，真的很感謝粉絲的熱愛」。新歌近來成為衛視中文台冠軍韓劇《哲仁王后》片尾曲，還被另一部原創華劇相中為主題曲，她預告現在正忙為這部戲劇製作配樂中。

戚小戀是樂壇資深音樂人，過去替香港四大天王張學友、劉德華、郭富城及小虎隊等天王天后量身創作歌曲，她分享當年寫下張學友夯曲〈情書〉是受寶麗金唱片製作總監林明陽老師邀請譜曲，當時全心投入為張學友量身打造，「我記得花了大約3天的時間，坐在鋼琴前反覆推敲學友哥的語氣，主歌用五聲音階樂句，搭配非五聲，完成這首曲子。」

不過她至今與張學友不曾謀面，但直到現在仍珍藏著張學友給她的簽名CD，深覺與有榮焉，「謝謝當年製作人林明陽老師賞識邀歌，感謝學友哥，他的歌喉音樂感受力及學養，詮釋任何歌曲都讓詞曲更美、是作者的福氣。」