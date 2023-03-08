國人熱愛去日本旅遊，交通方便的東京更是最熱門城市，富特色主題的住宿也廣受旅人歡迎。科爾全球管理飯店集團旗下的品牌昆特莎（QUINTESSA），去年7月在東京全新開幕的東京羽田昆特莎飯店Comic & Books（クインテッサホテル東京羽田 Comic&Books），房客能免費暢看近8000本漫畫書，在市區展開回到飯店也有宅樂趣的假期。

科爾全球管理飯店集團在日本從南到北都開設了各種型態的飯店，據點包含沖繩那霸、九州福岡、佐世保、大阪、東京銀座、輕井澤、大垣、伊勢志摩、到北海道札幌、函館等，2021年不畏疫情開幕首間以跟著漫畫去旅行為主題的福岡天神昆特莎飯店Comic & Books（クインテッサホテル福岡天神 Comic & Books），開賣後引起熱烈討論，吸引喜愛動漫的旅人訂房；而東京羽田昆特莎飯店Comic & Books是該集團第18間飯店，從羽田機場下機前往，搭車加步行最快10幾分鐘就能到達，相當方便。

東京羽田昆特莎飯店Comic & Books交通方便，約步行5分鐘便可到京急蒲田站。（何書青攝）

1樓大廳的漫畫圖書館，一旁還有閱讀、用餐的座位區。（何書青攝）

踏進東京羽田昆特莎飯店Comic & Books的1樓大廳，就可看見漫畫書放滿牆的「漫畫圖書館」區域，飯店準備了約8000本漫畫（日文版），從時下的新作品到懷舊名作，包含《鬼滅之刃》、《航海王》、《王者天下》、《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》、《哆啦Ａ夢》、《名偵探柯南》等，都讓房客在住宿期間免費暢看，且不僅能在「漫畫圖書館」的座位區閱讀漫畫，還能將多本漫畫直接一次借到房內慢慢看。

1樓大廳還有24小時都開放的餐檯，讓房客免費將咖哩飯、烏龍麵吃到飽，數款飲料也能暢快喝。（何書青攝）

餐點拿可用托盤端回房間享用。（何書青攝）

飯店客房內的設計風格自然溫馨，並使用席夢思製名床。（何書青攝）

客房內浴室備品備齊，也相當乾淨。（何書青攝）

入住這裡還有另一大加分亮點，飯店大廳還設有免費提供咖哩飯、烏龍麵的餐檯，讓房客自己加熱料理享用，不僅全都能無料吃到飽，還是24小時都開放房客自行取用，一旁的飲料機也一樣是全天候讓房客免費裝取、喝到飽；想宅在房間看漫畫、吃喝也OK，飯店在餐檯區提供免洗杯碗、餐具，房客可以用托盤將餐食、飲料帶回房間，即便是住宿多日也不擔心回到飯店會無聊。