針對《全動法》修法，媒體人張禹宣痛批教育部長潘文忠一騙再騙，聲稱是依照《民防法》、一下又說是數位化，還說20多年來皆如此，另一邊卻又心虛趕緊撤下，聲稱是有疑義？若是依法行事民進黨何時在乎在野黨反對？就是違法偷跑失風被抓包才欲蓋彌彰。他戳破潘文忠的五大謊言，其中最為關鍵的草案第16條，提及青年服勤大隊「戰時」死傷的相關安置，完全證實16歲娃娃兵的可能性。還抓包沒上路的法條竟偷跑。

「我就一次拆穿潘文忠的五大謊言。」張禹宣今(8日)發文指出：1.民進黨聲稱絕對不會讓學生上戰場，但事實呢？卻是偷偷將《全動法》第9條中的學生由教育部主管，偷偷置換成由行政院指派主管機關，替國防部開後門，取得動員學生的權限，同時將「精神動員」置換成「教育動員」。

2.最為關鍵的草案第16條，提及到青年服勤大隊「戰時」死傷的相關安置，完全證實16歲娃娃兵的可能性。相關勤務與動員準備更是由內政部與國防部訂之，過去由教育部主司的精神動員，未來只要涉及軍事勤務，即便是學生，行政院皆可以依照草案第9條要求國防部擔任主管機關。

3.草案中增列的訊息傳播動員準備方案，備註中清楚寫明就是打假新聞，但這個沒上路的法條卻在112年的青年服勤動員準備計畫中出現，這不叫偷跑什麼叫偷跑？

4.潘文忠再三謊稱是依照《民防法》，但事實上112年青年服勤動員準備計畫中，清楚寫明依據的就是《全民防衛動員準備法》。

5.再者，潘文忠辯稱的學校防護團，事實上與青年服勤大隊完全是不同的概念。非但法源完全不同（民防法/全動法)，任務職司也大不相同，防護團是防災避難，青年服勤大隊卻是勞軍、生產軍需等擔任後勤單位。

張禹宣最後也說，請潘文忠說清楚講明白，為何違法偷渡《全動法》草案的訊息傳播動員準備方案，作為教育部本應捍衛學生權益，對於國防部企圖伸手校園，卻幫忙擦脂抹粉用民防法等謊言掩蓋，如今16歲的娃娃兵不成，竟把腦筋動上大學生，打算在6月中提出1+3服役方案，這些18歲的青年也只多個兩歲？有比較好？還厚顏要學生打假訊息，潘文忠才是最大的假消息製造者。