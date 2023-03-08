以生產肉圓起家的愛心企業蒸荐康，不僅準備肉圓到日照中心蒸，還現場煮起四神湯，爺奶吃得開心不已，頻頻稱讚！（謝佳潾攝）

以生產肉圓起家的愛心企業蒸荐康，不僅準備肉圓到日照中心蒸，還現場煮起四神湯，爺奶吃得開心不已，頻頻稱讚！（謝佳潾攝）

以生產肉圓起家的愛心企業蒸荐康，日前獲悉屏東縣崁頂日照中心想為長輩們挑戰懷舊美食任務後，便聯繫伊甸基金會希望替爺奶圓夢，不僅準備肉圓到日照中心蒸，還現場煮起四神湯，爺奶吃得開心不已，頻頻稱讚！

傳承2代的肉圓店負責人楊怡筑，一早從高雄帶著食材到屏東崁頂日照中心，她除準備肉圓外還有四神湯，她說，肉圓容易咀嚼吞嚥，四神湯能調理脾胃，非常適合長輩食用。

活動中，她還邀請長輩將四神湯的中藥食材等放入湯鍋中燉煮，最後再加入鹽和滴幾滴米酒提味，爺奶們對於能動手體驗烹煮樂趣，直呼：「太香了！自己做的就是不一樣！」

楊怡筑說，很開心能陪伴長輩完成美食任務，「希望今天帶來的每一道產品，都保有長者們的回憶，吃的健康又提升食欲」。

伊甸基金會程錦屏區長表示，蒸荐康國際餐飲有限公司已連續2年支持伊甸基金會推動「老人照顧服務計畫」，很感謝他們的相挺，伊甸也會持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。