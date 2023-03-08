屏東一名國中狼師，在擔任導師期間，同時對2名班上女學生，以每周2至4次頻率伸出狼爪，行為長達近2年，過程中還偷拍收藏，事後被女學生家長發現後報警，屏東地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處10年徒刑。整個惡劣行徑，宛如台劇《她和她的她》翻版。

由知名女星許瑋甯主演的Netflix懸疑劇《她和她的她》，演出女學生唸書時遭理化名師陳以文性侵，這段痛苦過去影響自己一生。而這戲劇內容竟真實在屏東上演。

一名國中男師在擔任導師期間，同時對班上2名未滿14歲女學生強制猥褻，包括在學校實驗室、教師辦公室與狼師住處與汽車內，不顧對方反抗，強吻、摸胸，惡行長達1年10月，過程中還偷拍留念，滿足自己私慾。

直到惡行曝光後，更在他住處查扣女學生內衣、內褲等貼身物品，更發現他一共猥褻女學生共342次、拍攝20部影片，法官痛罵，男子身為女學生班導師，竟罔顧少女心理、人格發展健全，竟對學生做出惡劣行為，戕害女學生身心發展。審酌後判處十年徒刑。可上訴。