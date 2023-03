中信金控推展數位轉型成果斐然,榮獲著名科技市場研究與顧問諮詢機構 IDC「2023亞太金融創新服務獎」肯定,旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽今(8)日勇奪「亞洲最佳創新銀行」(Most Innovative Bank in Asia)及「亞洲最具韌性保險公司」(Asia's Most Resilient Insurer)兩大殊榮,中國信託連續九年獲頒IDC亞太區域級獎項,證明金融創新及數位化實力達國際水準。

「2023亞太金融創新服務獎」今(2023)年亞太區提案收件數破百,競爭激烈,中國信託銀行及台灣人壽的創新提案成功脫穎而出,頒獎典禮今日於新加坡濱海灣金沙會展中心舉行,由中信銀行資深副總經理暨新加坡分行行長許維銘代表受獎。

中信銀行積極創新金融科技,為臺灣首家與社群電商及房地產科技(Property Technology PropTech)公司建立業務合作的金融機構,除了攜手「Buy+1」社群賣家系統,推出「社群電商金融組合包」,整合「社群購物Pay」及「賣家貸財金」,快速滿足買賣雙方付款對帳金流及賣家資金週轉需求,亦與臺灣唯一跨國房地產科技新創公司「JGB Smart Property」合作,打造「房地產科技金融組合包」,解決租客與出租管理者繳租及對帳的痛點,亦可提供租客即時線上信貸或房東房貸服務。中信銀行與跨領域夥伴合作,創造跨業協作效應,成功拓展數位金融服務生態圈,獲頒「亞洲最佳創新銀行」。

台灣人壽致力優化理賠申請機制,亦讓主辦單位印象深刻,首創「理賠AI智能平台」,推出「龍e賠一拍即匯」、「ibon便利賠」、「理賠聯盟鏈/醫療保險理賠醫起通」,以及「行動理賠APP服務」等四大數位理賠申請服務,無紙化服務有效降低作業成本,更透過系統串接提供業務員即時資訊,大幅縮短理賠作業時間,成功提升服務效率與客戶滿意度,勇奪「亞洲最具韌性保險公司」(Asia

's Most Resilient Insurer),為臺灣今年唯一獲獎的壽險公司,樹立保險數位化新里程碑。

中國信託前瞻的金融科技技術及創新商業模式備受肯定,曾榮獲IDC頒發之「亞太20大最佳銀行」(The 20 Best Banks in Asia Pacific)、「亞太20大最佳保險公司」(The 20 Best Insurers in Asia Pacific)、「亞太金融創新獎特別獎」(FIIA Special Award)、「亞洲最佳銀行」(Best Bank in Asia)、「亞洲最佳創新銀行」(Asia's Most Innovative Bank)及「亞洲最佳開放銀行」(Asia's Most Open Bank)等大獎。中國信託金控將持續以客戶需求為核心,致力打造無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務,積極朝「臺灣第一、亞洲領先」區域型銀行目標邁進。