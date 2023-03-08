巧新表示，從2月客製化輪圈出貨表現來看，包括豐田通商、保時捷及AMG等主要超跑與豪華汽車品牌車廠，對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道，均有逐月提高，帶動屏東廠的產能稼動率穩步提升。

尤其，受惠於日圓貶值，進一步推進Lexus LC高端跑車系列車款在市場的銷量表現，創造公司2月來自日系品牌車廠的業績，明顯較去年同期成長超過50％，貢獻整體2月營收呈月增、年增態勢的關鍵因素。

巧新說，公司自2015年成功打入Lexus豪華汽車品牌車款的鍛造鋁圈供應商以來，對豐田已累積出貨量逾20萬顆輪圈，其中，以LC高端跑車系列的21吋的鍛造鋁圈出貨表現，最為亮眼。

因該款鍛造鋁圈採用遮罩噴塗、3D切削樣式、燻黑烤漆等多元、多樣化設計，分別應用在包括LC Hokkaido Edition 、LC 500 Inspiration Series、LC COUPE Bespoke Build，及LC CONVERTIBLE Limited Edition等限量車款，創造LC系列新車款擁有與其他車廠不同輪圈造型設計的高度客製化差異。

尤其在良好的銷售回饋下，主要客戶也進而加大對巧新客製化輪圈更多訂單合作的契機，不僅今年前2月的提貨量明顯年增，隨著主要客戶的需求持續增加，將挹注公司保持良好的訂單能見度，及提升屏東廠產能利用率，貢獻公司來自日系品牌車廠的營收比重，可進一步拉高。

展望2023年營運，巧新對旗下客製化輪圈出貨表現持正向成長，深具信心。以目前預視的訂單能見度來看，日系品牌車廠的超跑與豪華車款的需求較為強勁，亦有收到客戶追量增產的訂單詢問，有助巧新今年客製化輪圈事業部營運穩健成長。

此外，為呼應國際邁向淨零碳排、汽車碳中和趨勢，使用「再生鋁料」所製成的鍛造鋁輪圈對客戶減碳目標，將有明顯助益，公司亦將在現有基礎上，進一步精進設計技術、產品品質及量產效率等，助力開拓再生鋁輪圈業務版圖，並以實際行動，支持減碳及落實ESG，共同邁向「台灣永續、淨零共好」。