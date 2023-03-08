春節現場。（讀著提供）

天道盟太陽聯盟「富陽總會」今晚在台北市花園大酒店舉辦春酒，中正二警方獲報後，4時許便申請SWAT特勤中隊，荷槍實彈前往酒店1樓，對往來賓客進行臨檢、蒐證，相較之前明仁會高調春酒，還找200名辣妹當接待，囂張行徑引發警方高度戒備，這場天道盟春酒相對低調許多。太陽聯盟盟主「陽董」鑒於明仁會被警政署盯上，特地邀請小弟，全力配合警方執法，不得滋事。

中正二警方獲報，太陽聯盟在花園酒店舉辦春酒，在2樓席開25桌，警方為免幫派藉春酒名義聚會、滋事，或酒後發生脫序行為，8日下午4時30分便集結近百警力，甚至向特勤中隊申請支援，重裝前往酒店大廳，對參加者進行盤查、臨檢。

目前賓客仍持續入場中，據了解這次是以幫內聯誼為主，幫外兄弟並沒有邀請，太陽聯盟盟主「陽董」到場主持，中正二警方正持續蒐證中。

中正二分局分局長李憲蒼強調，不容幫派分子藉由餐會壯大聲勢、挑戰警方公權力，呼籲黑道幫派分子勿恃眾心存僥倖，如有不法情事，必定嚴正執法依法究辦，以展現警察維護治安、打擊犯罪的決心。