天母文化多元，有許多極具特色的店家，其中經營長達40年的「茉莉小吃店」就是其中之一，專賣正宗美式炸雞、漢堡，是老天母人都熟悉的店家，未料如今傳出將在3月底永久停業，讓老饕們錯愕不已。

茉莉小吃店前身為「茉莉漢堡」，1979年美軍撤台後，由「茉莉阿姨(Merry)」謝靜與4位美軍顧問團的廚師合夥創辦，將道地美式食物引入天母，成為天母地標之一，假日更有許多外地人會特地來到天母，只為吃到茉莉漢堡。

天母因早期外國人多，文化非常多元，在全台灣也是相當罕見。(示意圖／本報資料照)

2013年因內部經營理念不合，導致店家曾休業長達一年，直到2014年，茉莉阿姨才在原址南下約200公尺處重新開業，並改名茉莉小吃店，期間其他股東也紛紛在天玉街、芝山甚至遠赴桃園另起爐灶，但始終比不過茉莉阿姨的原始風味。

茉莉阿姨表示，天母商圈近年來逐漸蕭條，本來生意就不好做，又受到疫情衝擊，至今已虧損200萬元，加上年過80，身體已經無法負荷每天從內湖通勤到天母營業的負擔，才會決定做完這個月就收攤。

茉莉小吃店最為知名的就是道地美式料理，其中內行更點名美式炸雞、牛肉醬熱狗與牛肉醬薯條，奶昔也非常美味，但也因為價格比當初貴了不少，引發兩極討論：「天母人絕對吃過」、「當初每天去天母，就是為了茉莉漢堡」、「這間店陪我長大的，可惜了」、「當初很愛，但後來價格三級跳就很少去了」、「他們家牛肉醬味道真的與眾不同，別家都沒辦法做到」、「炸雞超好吃」、「童年回憶啊...」。