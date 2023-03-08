新北市淡水區昨(7)日發生一起死亡車禍，當時由58歲司機趙姓男子所駕駛的公車，沿淡金路往台北方向行駛，準備左轉興仁路時，疑似未禮讓直行車，結果撞上對向直行的20歲吳姓機車騎士，緊急送醫急救仍不治身亡。(黃敬文翻攝)

新北市淡水區昨(7)日發生一起死亡車禍，當時由58歲司機趙姓男子所駕駛的公車，沿淡金路往台北方向行駛，準備左轉興仁路時，疑似未禮讓直行車，結果撞上對向直行的20歲吳姓機車騎士，緊急送醫急救仍不治身亡，趙男則被淡水警方依過失致死移送法辦。

據了解，吳姓死者為聖約翰科大的學生，7日早上10時23分許他沿淡金路往三芝方向前進，準備到校上課，結果經過興南路口時，被準備左轉興仁路的公車撞上，導致吳男頭部重創、右上臂開放性骨折、全身多處撕裂傷以及擦挫傷，現場意識不清，送醫急救後仍於當天晚間8時宣告不治身亡。

聖約翰科技大學表示，事發後校方第一時間即派員到醫院協助家屬，晚間吳男搶救無效宣告身亡後，也持續協助家屬處理後事，校方今(8)日早上緊急召開協商會議後，也安排輔導人員安撫吳男同班同學的情緒。

淡水警方今(8)日匯集交通組長、當地派出所長以及交通分隊長到肇事現場會勘，指出未來會針加強台2線沿線超速違規取締，並在下坡路段增設「慢」字速限標誌及爆閃燈，以提醒用路人注意行車速度與安全。