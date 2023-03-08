桃園龍德宮四媽祖8天7夜徒步遶境鹿港天后宮刈火進香， 8日上午10時抵達鹿港，鹿港天后宮盛大歡迎。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

桃園龍德宮四媽祖8天7夜徒步遶境鹿港天后宮刈火進香， 8日上午10時抵達鹿港，鹿港天后宮盛大歡迎。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

桃園龍德宮四媽祖8天7夜徒步遶境鹿港天后宮刈火進香， 8日上午10時抵達鹿港，鹿港天后宮盛大歡迎。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

又到三月瘋媽祖，桃園龍德宮四媽祖8天7夜徒步鹿港天后宮刈火進香，數千信徒相隨，陣容浩蕩，8日上午10時抵達鹿港，鹿港天后宮盛大歡迎，沿途的鄉親擺設香案迎接媽祖聖駕蒞，現場鑼鼓喧天、人聲鼎沸，展現著媽祖信眾十足的活力和神采，宗教嘉年華讓小鎮再度沸騰。

桃園龍德宮四媽祖遶境活動連年吸引上千信眾前來共襄盛舉，途經7座宮廟駐駕，參覲禮拜，刈火進香，普濟慈航，護持眾生。這次參與遶境活動信眾上千人，帶著歡喜心、快樂走的理念，跟隨四媽祖來到鹿港天后宮刈火進香。

鹿港天后宮主委張偉東表示，每一位媽祖信眾，虔誠、愉快地跟隨著四媽祖的腳步出發，雖然過程中消耗體力，甚至腳起水泡，但透過堅忍恭敬的願力克服考驗，以行腳貼近大地，延續與四媽祖的心香路，願將四媽祖之福澤遍布踏過的每一寸土地，以期災厄遠離、萬物復興。徒步遶境不僅是宗教信仰的交流，期盼藉此散播更多善心、善願、善行和正能量，讓社會益加安定祥和。

國定古蹟鹿港天后宮為媽祖信仰中心，也是奉祀湄洲祖廟開基媽祖的廟宇，輩份極高，桃園龍德宮至鹿港天后宮刈火進香，透過媽祖信仰，凝聚著更多虔誠信眾心力，帶給每一位信眾平安祝福與安定感，踏出每一步向善堅持，也一步步傳遞著媽祖大愛，『消災解厄，福氣綿延』，祈願媽祖德澤庇佑眾子民閤境平安。

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