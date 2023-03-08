大陸近期多地出現流感升溫現象，地方省市提前祭出應對方案。西安市政府網站8日發佈《西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知》，提及必要時，在疫情暴發和流行地區可依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止展開人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施

大陸國家疾控局8日也發佈流感健康提示，近期多地出現流感活動水準上升，是由甲型流感病毒中的甲型H1N1亞型所致，提醒應密切觀察患者病情變化，一旦出現高熱、呼吸困難、神志改變、嚴重嘔吐與腹瀉等重症傾向，應及時就診

西安8日發布《通知》中表示，是為加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置，最大程度減少流感大流行對大眾健康與生命安全危害，保障經濟可持續發展、維護社會穩定。

該《通知》也根據波及範圍和危害程度，將流感大流行的應對過程劃分為3個階段，包含應對準備、應急響應與恢復評估等3階段。

該《通知》內容指出，當進入到在Ⅲ級響應基礎上，可重點採取部分應急措施，包含必要時在疫情暴發、流行地區依法停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

同時也要保證關鍵部門、關鍵職位的正常運轉，確保水電氣、糧油等生活資源供給和生活必需品的供應；優先保障疫情防控物資運輸；加強市場監督管理，維護市場秩序，保持物價基本穩定。