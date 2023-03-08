從社交軟體小紅書、微博發現，「賣場拍照」被不少大陸網紅標記成標籤，並且將攻略分享出來，這些網紅會在門市店內、儲物區或是倉庫區域拍照，此行為也造成不少前往消費的民眾困擾，對此，上海1間門市客服則表示「若影響其他客戶體驗將制止」，制止的規定也讓網友喊讚「早該禁止了，每次逛的時候還要注意、躲鏡頭」、「合理，這裡不是景點」。

綜合陸媒報導，大陸流傳打扮漂亮的網美在寺廟、醫院擺姿勢拍照，因此有了「佛媛」、「病媛」之稱，而這股熱潮卻轉往知名賣場的倉庫，成為了「賣場倉庫媛」，然而，上海網友卻在交友軟體上抱怨，IKEA的倉庫區域不允許拍照，原本打卡拍照的常態，卻被保全人員趕離。

網美攻佔上海1間賣場倉庫擺拍，甚至還分享攻略，但上海1間門市卻因為這原因禁止拍照。（翻攝自微博）

對此，上海1間門市客服表示「一般的情況下，我們是讓每個顧客滿意，如果只是拿出手機隨意拍2張倒是無所謂，但有的人，一些『網店』的人會拿出他們自己的箱子、服裝拍攝，影響到其他客戶的體驗，在我們無法判斷顧客進來是否會影響到他人的情況下，我們一般是不允許拍照的」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「合理，這裡不是景點」、「早該禁止了，每次逛的時候還要注意、躲鏡頭，拿東西還要等他們拍完照，有些人站在一個地方能拍半天」、「應該管一管了，還有那些躺在床上、沙發上睡覺的」、「現在有些滿好的場所，備所謂的網紅拍照拍得不倫不類的」、「也就是那些網紅，哪裡都要去擺造型拍照」、「吃飽撐著，什麼都要拍」。