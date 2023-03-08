今天是三八婦女節，民進黨送黨工一個大禮，今天中執會，通過修改「中央黨部黨部工作人員服務辦法」，比優於性別工作平等法的規定，提高陪產檢、陪產假為10天；「生理假」也優於性別工作平等法的規定均發放全薪

黨主席賴清德表示，倡議婦女權益及性別平等是民主進步黨的核心價值，為使黨工不分性別均得以享有友善的工作環境，今日提案修正「中央黨部黨務工作人員服務辦法」，其中，女性適用的「產檢假」及男性適用的「陪產檢及陪產假」的規定，修正為優於現行性別工作平等法，皆提高為10日。另外，「生理假」也優於性別工作平等法的規定均發放全薪。

賴清德表示，今日為國際婦女節，這是一個為了提醒及紀念百年婦女運動歷史中，女性不畏艱難、鍥而不捨爭取應有基本人權的重要節日，雖然今日台灣各項性別平等指數的排名在國際間獲得肯定，然而我們仍須正視女性在經濟、政治及社會文化上遭受到的諸多不平等對待，積極介入、落實性別平等。