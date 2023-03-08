美國眾議院議長麥卡錫證實，計畫4月在美國加州會見過境的蔡英文總統，並稱不排除訪台的可能性。大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎呼籲美方，「不要在台海問題上犯歷史錯誤」。

李義虎是江蘇省全國人大代表，今天（8日）晚間接受中外媒體網路視訊聯訪。談到中美關係時，李義虎表示，台灣問題是中美關係中最核心、最敏感的問題。中美關係建立在三個聯合公報的基礎之上，中國希望和美國建立新型大國關係，相互尊重、和平共處、合作共贏、不衝突、不對抗，但美國似乎不感興趣，反而把中國大陸視為競爭對手和主要的威脅。

李義虎表示，美國從川普政府開始，對中國大陸的戰略定位就出現變化，把中國大陸視為威脅，拜登政府也繼承了這種觀點，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、治理氣候變遷等領域能合作共贏，但美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

針對英國《金融時報》報導，蔡英文總統4月初將出訪瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間將與美國眾議院議長麥卡錫會面。《彭博》報導，麥卡錫證實計畫在美國會見蔡英文，總統府今天不再否認，強調目前各單位正在就相關計畫進行溝通與籌備。

外界憂慮，麥卡錫和蔡總統此舉，是否可能重蹈1995年李登輝訪問母校康乃爾大學的覆轍，導致中美關係破裂、台海緊張關係再掀波瀾？李義虎表示，希望美方「不要在台海問題上犯歷史錯誤」。

與此同時，中國大陸外交部發言人毛寧今日在例行記者會上說，中方嚴重關切蔡英文過境美國的計畫，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

毛寧重申，中方堅決反對美台任何形式的官方往來，任何人都不要低估中國大陸政府和人民捍衛主權和領土完整的堅定決心，並批評「台獨」勢力是對台海和平與穩定的真正威脅。