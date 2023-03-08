2023第五屆世界棒球經典賽今（8日）開戰，中華隊首戰對上巴拿馬，現場逾2萬名球迷們擠滿觀眾席，一同為球員們加油吶喊。此外，由21位中職各啦啦隊的成員們組成的「經典女孩」也在場上帶領球迷替中華隊加油。

經典女孩們攜手為中華隊應援。(圖／悍創運動行銷提供)

經典女孩們攜手為中華隊應援。(圖／悍創運動行銷提供)

今日晚間7點中華隊對上巴拿馬，雖然截至目前比賽來到5局下半，巴拿馬以5：1的比數領先中華隊。但場邊應援團仍持續帶來加油舞蹈，帶領觀眾一同為球員們吶喊，讓在場上奮戰的中華隊球員們感受到不會敗北的浩大聲勢。

只見比賽進行的過程中，經典女孩站在顯眼的位置，穿著經典的「紅、藍、白」戰袍，一起攜手為中華隊加油，又唱又跳的模樣成為場上的一大「嬌」點，雖然目前戰況膠著，但也讓觀眾們感受到經典女孩們在場上帶來足以奪冠的吶喊聲，震撼整個比賽場地。

經典女孩帶領觀眾一同為中華隊應援。(圖／鄭任南攝)

此次經典賽中華隊啦啦隊女孩總共21人，分別由「中信兄弟Passion Sisters」成員短今、峮峮、貴貴、Peggy和妮可；「樂天桃猿樂天女孩」成員林襄、籃籃、孟潔和Yuri；「富邦悍將Fubon Angels」成員丹丹、秀秀子、慈妹和奶昔；「味全龍小龍女」成員心璇、琪琪、小映和賴可；「統一獅Uni-Girls」成員艾璐、瑟七、Yuki和Faye所組成，準備以應援聲帶給各國強烈的震撼。

經典女孩中Yuri（右二）應援的身姿相當具有活力。(圖／鄭任南攝)