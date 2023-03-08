華南金去年前二月的稅後純益為21.71億元，今年前二月為31.59億元，成長9.88億元，年增率45.51％。

華南金今年前二月獲利大舉成長，主要是銀行子公司華南銀行表現亮眼，華銀2月稅後純益15.68億元，前二月的稅後純益為29.19億元。

華銀從去年下半年開始積極調整風險性資產結構、善用風險抵減工具，除RWA（風險加權性資產）下降，放款總額逆勢成長，加上台美利差擴大，讓華銀整體獲利表現亮眼。

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