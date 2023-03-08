蔡英文總統今（8）日晚間以錄影方式為「2023年第5屆世界棒球經典賽臺中區預賽開幕」致詞，她期勉並祝福台灣隊能成功捍衛台灣主場，用盡全力團結奮戰到最後一刻，「Team Taiwan 挺台灣」！

「世界棒球經典賽」（WBC）是由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同策劃的國際棒球大賽，2023年WBC A組預賽於3月8日至12日在台中洲際棒球場及雲林斗六棒球場舉行，計有古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬及我國共5隊參加。

蔡英文致詞表示，睽違10年，「世界棒球經典賽」的分組賽，今年再度回到台灣舉辦。她相信，大家一定都十分的興奮。棒球精神，跟我們台灣精神一樣，面對挑戰，我們都會用盡全力，一棒接一棒，一球接一球，團結拚到最後。

她呼籲大家，一起和台灣隊奮戰到最後一刻。並向各位球迷們喊話「你準備好了嗎？」她祝福我們的台灣隊，成功捍衛台灣主場！「Team Taiwan 挺臺灣！」「挺進東京、前進邁阿密！」