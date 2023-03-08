近日因為Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露南韓邪教內幕，讓「攝理教」教主鄭明析（정명석）令人髮指的惡行，攤在大眾面前，而他的魔爪更伸至台灣、香港等地，更傳出台灣已有上百名知名國立大學女大生受害，對此，台灣攝理教、基督教福音宣教會也在今（8日）發聲明，強調沒有媒體報導的那些性侵、女學生受害等情事。

基督教福音宣教會針對近日媒體的報導，提出如下聲明：

一、基督教福音宣教會的女性教友沒有媒體報導的被侵害、挑選共浴等情事：壹週刊2001年刊登台、政大百名女大生受害與2005年蘋果日報刊登性侵千人等報導時，沒有提出實質證據與受害者證詞。「受害近百人」、「性侵千人」是壹週刊與蘋果日報的臆測之詞。教育部校安中心秉於職責，以95年1月11日台軍字第0940180806號書函說明，94年10月15日請高中職校、大專院校所屬校安中心瞭解校園是否發生相關事件，截至目前，尚無學校通報發生如媒體所述之學生受害事件。

二、基督教福音宣教會的創辦人鄭明析先生，在韓國2009年的審判，因著存有人證、物證上的爭議，韓國民政月刊登載「鄭明析總裁為什麼？到底為誰背負十字架？」一文。希望各位可以一同檢視2009年的案件審理是否真的是沒有爭議的？這14年來基督教福音宣教會努力的展現在教會生活的我們的真實模樣，想讓更多人不要只是透過媒體的文字、言論認識我們，但我們卻因著韓國的案件，不斷的備受質疑。

三、希望媒體可以尊重教友的隱私權、宗教信仰自由，因著媒體未經聯繫私自前往教會拍攝、打擾教友的個人生活，已嚴重影響教友之權益，期盼社會大眾能給予教友空間與尊重。包括近期「和平交響樂團暨合唱團」為了推行社會關懷，讓因著科技的發展而與社會、自我疏離的人，能在音樂中感受創作者透過音樂傳遞出來的心情而舉辦的音樂會，卻被污名化、遭受到暴力攻擊的威脅，期盼社會大眾勿隨之起舞、任意轉發臆測言語而助長暴力蔓延。

四、對於因著此次媒體報導，而受牽連之學者、社會賢達，基督教福音宣教會獻上真摯的歉意。亦感謝學者、社會賢達不吝於學術交流活動給予指教。希望大家能尊重學術之交流、正當之公眾社交，不要以輿論影響學者與社會賢達的生活。