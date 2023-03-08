2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。對此，前立委郭正亮8日就表示，民進黨2024賴清德「死地重生、展現神威」，引發討論。

郭正亮8日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「民進黨2024賴清德會死地重生、展現神威」，郭正亮直言，「賴清德拚命去輔選，現在詠言會、英系、新潮流、正國會都全部整合了」，郭正亮更保證，「現在民進黨一定都協調完成，就連立委初選不會有太大的問題，這個整合效應不只會反映在立委初選，還包括在未來行政院」。

郭正亮更接著說，「因為黨主席沒有資源，一定要行政院來配合」，郭正亮也斷言，「最後都會連動到行政院的各部長，會看賴清德如何說話，行政院就會自動靠過來了，陳建仁和蔡英文要提出不同意見都不太可能了，鄭文燦就會自動靠攏」。